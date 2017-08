Motorrijder ernstig gewond na frontale botsing

Een 56-jarige motorrijder uit Tjalleberd raakte donderdagmiddag op de Swynswei ernstig gewond na een frontale botsing met een auto. Het slachtoffer werd door het personeel van de ambulance en traumahelikopter gestabiliseerd en vervolgens per ambulance overgebracht naar het UMCG.

Een 61-jarige automobilist uit Nij Beets kwam door nog onbekende oorzaak frontaal in botsing met de motorrijder. De bestuurder van de auto en zijn passagier kwamen met de schrik vrij. De zwaargewonde motorrijder werd per ambulance overgebracht naar het UMCG in Groningen. Verkeersspecialisten van de politie doen nader onderzoek naar de toedracht van het ongeval.