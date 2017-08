Drie jaar cel voor levensgevaarlijke vlucht voor de politie

Donderdag is een 44-jarige man door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot 3 jaar celstraf voor zijn levensgevaarlijke vlucht voor de politie in een gestolen BMW op 28 januari van dit jaar. Dit heeft de rechtbank donderdag bekendgemaakt.

'De man veroorzaakte meerdere ernstige aanrijdingen. Een 28-jarige man krijgt 18 maanden cel voor heling van een andere BMW en voor het bezit van een Kalasjnikov (AK-47)', aldus de rechtbank.

Vijf maal poging doodslag

De 44-jarige geboren Utrechtenaar sloeg op 28 januari in Diemen op de vlucht nadat de politie hem een stopteken had gegeven. In de achtervolging die hierop volgde haalde de man in de gestolen BWM snelheden tot 160 kilometer per uur op een weg waar 80 kilometer per uur was toegestaan. Ook negeerde hij meerdere rode stoplichten, reed tegen het verkeer in en haalde levensgevaarlijke inhaalmanoeuvres uit.

Vier aanrijdingen

Daarbij ging het verschillende malen mis: de man veroorzaakte 4 aanrijdingen met andere auto’s. Daarvan waren er 2 zo ernstig dat de rechtbank deze kwalificeert als poging tot doodslag op de 5 inzittenden. Pas na 25 kilometer kwam de auto, na de vierde aanrijding, definitief tot stilstand. Zelfs toen probeerde de man nog te vluchten door over de vangrail te springen, maar deze vluchtpoging mislukte.

Zeer gevaarlijk rijgedrag

Dat de gevolgen van alle aanrijdingen relatief beperkt zijn gebleven, is gelet op het zeer gevaarlijke rijgedrag van de man een klein wonder te noemen. Dit doet echter niets af aan de ernst van zijn gedrag. Daarom krijgt de man hiervoor 2 jaar gevangenisstraf.

Voor het rijden in de gestolen BMW en de heling van nog een BMW komt daar nog eens 1 jaar bovenop. Hierbij speelt mee dat in beide auto’s colaflessen benzine werden aangetroffen, kennelijk bedoeld om de auto’s na een misdrijf in de brand te kunnen steken. Hieruit leidt de rechtbank af dat de auto’s een crimineel karakter hadden.

AK-47

Vlak voordat de man op de vlucht sloeg voor de politie, parkeerde hij de andere gestolen BMW in Diemen. Vervolgens stapte hij over in de BMW die hij tijdens zijn vluchtpoging gebruikte. Terwijl de politie achter de 44-jarige man aanging, stapten 2 andere personen in de geparkeerde auto. Ook hier greep de politie in. Een 28-jarige verdachte in deze zaak werd aanhouden.

De 2de persoon kon ontkomen, maar werd, in een ander politieonderzoek, later alsnog aangehouden. In de auto vonden de agenten een geladen Kalasjnikov (AK-47). Voor heling van de auto en voor het bezit van de AK-47 krijgt de man 18 maanden cel. Daarnaast wordt zijn voorwaardelijke invrijheidstelling van 551 dagen herroepen. De man was eerder veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf, maar was inmiddels onder voorwaarden vrijgelaten. Vanwege de nieuwe veroordeling moet hij alsnog zijn volledige straf uitzitten.