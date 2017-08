Girafje geboren in Diergaarde Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp is donderdagochtend vroeg giraffe Kimberley bevallen van een hengstje. Dit heeft Diergaarde Blijdorp donderdag bekendgemaakt.

'Lang verwacht kind'

Hij heet Kayin, een Afrikaanse jongensnaam die ‘lang verwacht kind’ betekent. De vader is Banio. Toen de verzorgers vanochtend arriveerden, probeerde het nog wiebelige jong al op te staan.

In de loop van de ochtend dronk het al bij zijn moeder. Dat is goed nieuws, omdat in de eerste 48 uur de moedermelk nog de meeste antistoffen bevat. Je kunt al op kraamvisite komen: moeder en jong zijn al te bewonderen.