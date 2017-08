Bromfietser raakt gewond na aanrijding met politiewagen

Woensdagavond is een 47-jarige man uit Groesbeek op de Jan Steenweg in zijn woonplaats gewond geraakt na een aanrijding met een politiewagen. 'De aanrijding ontstond kort na de ontdekking van een verkeersovertreding. De Groesbeker wordt ook verdacht van het rijden onder invloed', zo meldt de politie donderdag.

Tegen verkeer ingereden

Agenten zagen de man omstreeks 22.00 uur rijden in het centrum van Groesbeek. Toen de man tegen het verkeer in een eenrichtingsweg inreed wilden de agenten hem op zijn rijgedrag aanspreken. Maar de bromfietser reageerde niet op stoptekens. Toen de man ook niet reageerde op geluidssignalen, zwaailicht en aanroepen haalde de politiewagen hem in.

Traumahelikopter

Daarbij ging het mis en kwam de man op de Jan Steenweg door nog onbekende oorzaak in aanrijding met de politiewagen en een geparkeerde auto. De Groesbeker kwam daarbij te vallen en leek aanvankelijk ernstig gewond. De man was ook niet aanspreekbaar, reden waarom ook de traumahelikopter werd opgeroepen.

Weer bij kennis

Die bleek bij aankomst niet meer nodig omdat de Groesbeker intussen was bijgekomen. De man is naar het ziekenhuis gebracht en onderzocht. Hij is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.

Bloedonderzoek

Omdat de man wel naar alcohol rook is van hem bloed afgenomen voor een bloedonderzoek. Verder doet de politie onderzoek naar wat er precies gebeurd is. Daartoe doet de dienst verkeersongevallenanalyse van een ander district onderzoek.