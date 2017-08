Drugslab in Boxtel ontmanteld

De politie heeft vandaag een drugsopslag ontmanteld in een bedrijfspand aan de Duit in Boxtel.

Afgelopen nacht deed de politie een inval en hield drie personen aan. Brandweer, politie en een specialistisch team zijn al de hele dag in de weer om het pand leeg te halen. In het pand lag een enorme hoeveelheid grondstoffen voor synthetische drugs, ook werden er pillen gevonden. De straat is volledig afgesloten en de politie houdt iedereen op afstand.