Tijdelijk drijvende collegezaal voor UvA-studenten Roeterseiland

Drijvend semi-permanent paviljoen

De grote ronde collegezaal voor 450 personen die in dit gebouw moet komen is, wegens onvoorziene bouwvertraging, niet op tijd gereed voor de start van het studiejaar. Het alternatieve scenario om de boekingen in deze ruimte op te vangen is een tijdelijke voorziening, in de vorm van een semi-permanent paviljoen op het campusterrein.

Pontons in de gracht

Dit tijdelijke paviljoen wordt vanaf dinsdag 15 augustus geplaatst op extra pontons in de gracht. Het is in totaal 550 m2 en biedt zitplaatsen voor 450 personen. Er wordt een oplopende tribune in geplaatst, zodat de ruimte geschikt is voor onderwijs. Het paviljoen is voorzien van wifi, audio-video, klimaatbeheersing en er is veiligheidsplan voor opgesteld.

Eerstejaars

De eerste gebruikers van het paviljoen zijn de studenten die deelnemen aan de introductielezingen van de Intreeweek. Deze voorziening zal circa enkele weken worden gebruikt, tot de grote collegezaal gereed is.