Man met schotwonden afgezet bij ziekenhuis Harderwijk

Zwaargewond afgezet bij ziekenhuis

'De man werd dinsdagavond omstreeks 21.00 uur bij de Eerste Hulp van het Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk afgezet. De man was zwaar gewond en bleek diverse schotwonden te hebben opgelopen. Hij is buiten levensgevaar', aldus de politie.

Locatie schietincident onbekend

Ook is niet bekend op welke locatie de man is beschoten. Wél is inmiddels komen vast te staan dat hij met een personenauto bij het Ziekenhuis St. Jansdal is afgezet. De bestuurder is vervolgens weggereden.

Getuigen

De politie wil graag in contact komen met mensen die getuige zijn geweest van het schietincident of informatie bezitten, die kan bijdragen tot het oplossen van deze zaak en vraagt daarom aan getuigen om contact op te nemen.

De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven aan de politie via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.