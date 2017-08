OM eist 40 uur werkstraf na doodsbedreiging premier Rutte op Facebook

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Den Haag 40 uur werkstraf, een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week en een behandelplicht geëist tegen een 47-jarige vrouw op verdenking van het plaatsen van een doodsbedreiging aan het adres van premier Rutte op Facebook. Dit meldt de rechtbank Den Haag woensdagmiddag.

Foto van strop om nek Rutte

Zij schreef in haar Facebook-post “Als we Sylvana niet op mogen hangen, dan hangen wij toch deze klootzak op. De hoofdveroorzaker", aldus de vrouw in de Facebook-post. Daarbij plaatste zij ook een plaatje van Rutte met een strop om zijn nek.

Spijt

De vrouw zegt de Facebook-post te hebben geplaatst als reactie op een door een vriend becommentarieerd bericht op www.nos.nl. In dat NOS-bericht stond dat het OM op zoek ging naar de maker van het Oh Sylvana-filmpje. Op zitting gaf de vrouw aan in een impuls gehandeld te hebben. Ze zei spijt te hebben van haar Facebook-post.

Grenzen aan maatschappelijk debat

De officier van justitie stelde dat het OM niet gaat over wat mensen denken of vinden: “Maar er mogen wel grenzen gesteld worden aan de manier waarop het maatschappelijke debat wordt gevoerd. Iemand met de dood bedreigen is zo’n grens. Wie dat doet, moet bereid zijn op de blaren te zitten. Openbare social media zijn geen vrijplaatsen voor grensoverschrijdend gedrag.”

Psychische problemen

De vrouw kampt met psychische problemen. Daarom eiste de officier - naast een werkstraf van 40 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week – als voorwaarden een behandelplicht en een meldplicht. De uitspraak is over twee weken.