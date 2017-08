Jorge Zorreguieta op 89-jarige leeftijd overleden

De vader van koningin Máxima, Jorge Zorreguieta, is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het koninklijk paar via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laten weten.

Hare Majesteit Koningin Máxima en Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander delen met groot verdriet mede dat de heer Jorge Horacio Zorreguieta, de vader van Koningin Máxima, op 8 augustus 2017 in Buenos Aires op 89-jarige leeftijd is overleden. De heer Zorreguieta leed sinds lange tijd aan een vorm van non-Hodgkin lymfoom, staat in een persoonlijke verklaring die de RVD verspreidde.

Afgelopen weekeinde kwam koningin Máxima naar Argentinië om haar vader te bezoeken. Hij lag in een kliniek in Buenos Aires.

De begrafenis vindt plaats in besloten kring. Koningin Máxima, Koning Willem-Alexander en hun dochters de Prinsessen Catharina-Amalia, Alexia en Ariane zijn daarbij aanwezig.