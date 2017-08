Vuurwapens na bedreiging geloosd tijdens achtervolging

'De politie vond deze auto later terug op de Agniessenstraat, de inzittenden waren gevlogen. Wel troffen agenten in de omgeving op straat twee vuurwapens aan', aldus de politie.

Vuurwapen getoond

Dinsdagochtend rond 10.15 uur meldde een getuige dat er een ruzie had plaatsgevonden nabij het Mathenesserplein. Daarbij had een man een vuurwapen getoond. Vervolgens was ‘het slachtoffer’ weggerend en stapte de man met het vuurwapen in een auto. De getuige is op een afstand achter dit voertuig aangereden en alarmeerde toen de politie.

Achtervolging politie

De politie nam deze achtervolging over op de Bergweg, maar verloor het voertuig in eerste instantie uit het oog. Tot de Agniessenstraat. Daar vonden agenten de auto geparkeerd terug. De inzittenden werden niet meer gevonden.

Vuurwapen en alarmpistool

Wel troffen agenten in de omgeving, op de Teilingerstraat, een vuurwapen en een alarmpistool aan. Deze lagen op straat. Het lijkt erop dat de verdachte deze daar loosde tijdens de achtervolging. De politie onderzoekt de melding en de achtergronden van de ruzie. De auto is in beslag genomen. Het slachtoffer van deze ruzie heeft zich nog niet gemeld.