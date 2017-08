Politieonderzoek afgerond, verdrinking 16-jarige jongen Blerick was ongeval

Dinsdagavond heeft de politie het onderzoek naar de verdrinking van de 16-jarige jongen, woonachtig in Venlo, afgerond. 'Geconcludeerd is dat er geen aanleiding is tot het instellen van een strafrechtelijk onderzoek. Het betreft een tragisch ongeluk', zo meldt de politie dinsdagavond.