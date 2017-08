Mannen opgepakt voor handel harddrugs naar Australië

De Australische autoriteiten hebben de Landelijke Recherche en het Landelijk Parket in Nederland om bijstand gevraagd in ‘Operation Veyda’, een onderzoek naar een criminele (drugs)organisatie. Op basis van dat rechtshulpverzoek, is in Nederland een onderzoek gestart naar leveringen van harddrugs. Zo kwamen de twee Nederlandse verdachten in beeld.

Australië

Parallel aan de actie in Nederland heeft de politie in Australië en Dubai aanhoudingen en doorzoekingen verricht. Het gaat daar om de grootschalige Operatie Veyda, een langlopend onderzoek naar de Australische groepering die de verdovende middelen in ontvangst zou nemen.

Onderschept

Een totaal van bijna 1.000 kilo MDMA, 116 kilo cocaïne en 15 kilo crystal methamfetamine is op verschillende data tussen 22 mei en 18 juli door de Nederlandse politie onderschept en in beslag genomen. De inbeslagname voorkwam dat de harddrugs Australië konden bereiken. De Nederlanders worden ervan verdacht als leverancier van de harddrugs te hebben opgetreden. De Utrechter wordt ervan verdacht dat hij 500 kilo MDMA wilde uitvoeren. Het OM verdenkt de Huizenaar van de uitvoer van 498 kilo MDMA, 116 kilo cocaïne en 15 kilo crystal methamfetamine.

Doorzoekingen

Bij de doorzoekingen van de woning in Utrecht is een aantal biljetten van 500 euro verstopt aangetroffen en inbeslaggenomen. In Huizen trof de politie hasj aan.