KNMI waarschuwt voor pittige onweersbuien

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor onweersbuien die over ons land trekken. Een gebied met regen en onweersbuien bereikt ons land aan het eind van de ochtend. Lokaal kan er vooral in het midden en noorden van het land veel regen (meer dan 30 mm) vallen.

De dag begint met wolkenvelden, al zal de zon soms ook nog te zien zijn. Vanochtend neemt de bewolking verder toe en gaat het aan het einde van de ochtend van het zuiden uit regenen. In de middag en avond wordt de neerslag steeds buiiger van karakter met lokaal onweer en vooral in het noorden plaatselijk veel regen. Vanaf halverwege de avond wordt het van het zuiden uit droger, maar de kans op een bui blijft wel aanwezig. De middagtemperaturen lopen uiteen van 20°C in het zuiden tot plaatselijk 24°C in het noordoosten. De zwakke tot matige wind komt uit een oostelijke richting en wordt in de loop van de dag van het zuiden uit westelijk.

De rest van de week blijft de bewolking de overhand nemen.