Oranje-vrouwen in Utrecht warm onthaald door Oranje-legioen

Voorafgaande aan de huldiging was er een boottocht langs de zonstraat richting het park. Die vaartocht duurde langer dan aanvankelijk was gepland. Langs de kant hadden duizenden mensen zich verzameld om de kampioenen toe te juichen voor hun prestatie van de afgelopen weken en het behaalde resultaat.

In het Park Lepelenburg hadden zich eveneens duizenden fans verzameld. Voorafgaande aan de huldiging waren er diverse optredens. Minister Schippers en burgemeester Jan van Zanen waren ook aanwezig bij de huldiging.

De gemeente Utrecht riep Oranjesupporters op om niet meer naar park Lepelenburg te komen. Het was zo druk dat de veiligheid in het geding had kunnen komen. De bezoekers waren over de organisatie niet allemaal te spreken. Zo zouden er veel te weinig drink punten voorhanden zijn. Bij de punten die er waren stonden lange rijen.