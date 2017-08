Luchtruim Noord-Brabant 'oefenterrein' voor luchtgevechten F-16’s

In de maand augustus voeren F-16's drie keer luchtgevechten uit gedurende een week tijdens oefeningen die horen bij de Fighter Weapons Instructor Training (FWIT). Dit heeft het ministerie van Defensie maandag bekendgemaakt.

FWIT

De FWIT is een opleiding waarbij vliegers alles leren over de wapens aan boord en de tactieken tijdens luchtoperaties. Deze vliegers worden opgeleid hun kennis over te dragen op nieuwe vliegers.

Gereserveerd luchtruim

De oefenvluchten beginnen maandag 7 tot en met vrijdag 11 augustus, van maandag 21 tot en met vrijdag 25 augustus en van maandag 28 tot en met vrijdag 1 september. De jachtvliegtuigen afkomstig van Volkel maken hierbij gebruik van een gereserveerde militair luchtruimen boven Noord-Brabant en België.

De FWIT-klas bestaat uit Belgische, Deense, Nederlandse, Noorse en Portugese vliegers. De deelnemers behoren tot de zogenoemde European Participating Air Forces, kortweg EPAF.

Geldende vlieghoogten

De vliegers moeten zich tijdens de trainingen aan de geldende vlieghoogten en -procedures houden. De trainingen vallen binnen de reguliere openingstijden van de vliegbasis. Als het nodig is wordt hiervan afgeweken.

Defensie zet zich dagelijks in voor de vrijheid, veiligheid en welvaart van Nederland. Personeel van de Koninklijke Luchtmacht wordt met verschillende vliegtuigtypen ingezet en moet overal op voorbereid zijn. Dagelijks trainen vliegers de specifieke vaardigheden die ze moeten beheersen.