Ernstige roest oorzaak ongeluk kermisattractie Amerika

Dat maakt de Nederlandse fabrikant uit Gelderland, KMG, bekend via social media.

Het ongeluk is veroorzaakt door ‘excessieve corrosie aan de binnenkant van de steunbalk van de gondel. Dit leidde uiteindelijk tot het catastrofale mankement, terwijl de attractie in bedrijf was’, zo is te lezen in het bericht van KMG-directeur Albert Kroon op Facebook. Bij het ongeval met de attractie 'Fire Ball' in Ohio State Fair kwam een 18-jarige man om het leven en raakte nog eens zeven mensen gewond.

Om nieuwe ongelukken te voorkomen, maakt KMG een controle- en veiligheidsprotocol voor de attractie.