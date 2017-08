Dertien aanhoudingen tijdens Canal Parade

Drie zakkenrollers zijn op heterdaad aangehouden door een speciaal zakkenrollersteam. In alle gevallen werd een telefoon gestolen, waaronder een door de politie ingezette loktelefoon. De aanhoudingen vonden plaats bij het Amstelveld en de Utrechtsestraat. De verdachten zijn ingesloten en zitten nog vast.

De politie kijkt terug op vooral een goede- en gezellige sfeer in het centrum van Amsterdam. Langs de vaarroute van de Canal Parade op de Nieuwe Herengracht, De Amstel, De Prinsengracht en de Korte Prinsengracht stonden als vanouds heel veel toeschouwers. Het omdraaien van de route in vergelijking met voorgaande jaren was een succes. Op de evenementenplekken vonden voor de politie geen noemenswaardige gebeurtenissen plaats en was de sfeer feestelijk.