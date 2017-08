Verdachte aangehouden na dodelijk steekincident

Rond 21:30 uur kwam er bij de meldkamer een melding binnen dat er in een pand aan de Wiersterdyk een ruzie had plaatsgevonden en dat er bij deze ruzie twee mensen waren gestoken met een mes. Meerdere agenten en medische hulpverleners waaronder een traumaheli werden naar het pand gestuurd om de gewonden te behandelen. Het 43-jarige slachtoffer is ter plaatse nog gereanimeerd maar voor hem kwam alle hulp te laat en bleek inmiddels te zijn overleden. De 59-jarige man was aanspreekbaar en had steekwonden op zijn lichaam. Hij is met een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

De 56-jarige verdachte was nog in het pand aanwezig en is direct aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. Hij zal in de loop van de dag gehoord gaan worden door de recherche. Het pand waar het incident heeft plaatsgevonden betreft een pension waar voor alleenstaande dak- en thuislozen zelfstandige woonruimte geboden wordt.

Onderzoek

In het pand is een uitgebreid sporenonderzoek gestart door de Forensische Opsporing en rechercheurs zijn gestart met het horen van mogelijke getuigen.