Man overleden na spoorwegongeval in Den Dolder

Rond 18.15 uur stak de man op zijn fiets het spoor over. Vermoedelijk waren aan één kant de spoorbomen al open, echter waren ze aan de andere kant nog gesloten. De aankomende intercity kon niet meer stoppen en een aanrijding was het gevolg. Het slachtoffer overleed ter plekke. Ter plaatse werd onderzoek gedaan om de toedracht van het ongeval te achterhalen. In verband met dit onderzoek lag het treinverkeer enige tijd stil.