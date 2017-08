Spookrijder veroorzaakt ongeval op A58. Twee gewonden

Zij raakte gewond en werd vanwege pijn op de borst met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daar is zij ter observatie opgenomen.

Agenten zagen dat bij de aanrijding een bestelauto met Belgisch kenteken, een Peugeot Partner, en een personenauto betrokken waren. Enkele beveiligers en een medewerker van de Wegenwacht verleenden al eerste hulp totdat brandweerlieden en ambulanceverpleegkundigen dit overnamen. De voertuigen waren zwaar beschadigd. De bestuurder van de bestelauto was dronken. Hij werkte ter plaatse mee aan een indicatieve blaastest en kwam uit op ruim vier keer het toegestane maximum. Hij werd aangehouden voor gevaarlijk verkeersgedrag en rijden onder invloed. Aan het bureau weigerde hij mee te werken aan de bepalende ademtest en aan bloedafname door een arts. Hij werd ingesloten en wordt vandaag gehoord. Het weigeren van ademtest en / of bloedafname wordt in Nederland gezien als een ernstig misdrijf waar hoge straffen op staan, ook wordt het rijbewijs zoals in dit geval ook onmiddellijk ingevorderd.

Frontaal

De bestuurster van de personenauto vertelde in de ambulance dat ze twee witte lampen op zich af zag komen. Ze reed over de snelweg vanuit de richting Etten-Leur in de richting van Breda. Ineens hoorde ze een klap en realiseerde zich dat zij frontaal was aangereden.