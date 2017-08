Dode en gewonde bij steekpartij Berlikum, verdachte aangehouden

Zaterdagavond is bij een steekpartij in het Friese Berlikum een dode gevallen. Ook viel er een gewonde. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Sporenonderzoek

De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een groot onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het incident. Daarbij wordt ook forensisch sporenonderzoek verricht. Over de aanleiding is nog niets bekend.

Pension

De steekpartij gebeurde bij pension Welgelegen aan de Wiersterdyk waar kamers worden verhuurd aan alleenstaande dak- en thuislozen.