Meisje (13) gewond bij verkeersongeval A-58

Vrijdagmiddag is bij een verkeersongeval op de A-58 bij Etten-Leur een 13-jarig meisje uit Amersfoort gewond geraakt. 'Ze liep een hoofdwond op en werd met een traumaheli naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht', zo meldt de politie zaterdag.

Afgeleid

Een 27-jarige man uit Etten-Leur reed met zijn bestelauto over de A-58 in de richting van Breda. Hij was naar eigen zeggen even afgeleid omdat hij op zijn navigatiesysteem keek en zag daardoor te laat dat voor hem auto’s langzamer waren gaan rijden.

Staartbotsing

Hij kwam daardoor in aanrijding met een personenauto bestuurd door een 46-jarige Amersfoortse. Achterin zaten haar zoon en dochter. Het meisje liep een hoofdwond op. Op advies van de arts werd zij met de traumaheli naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht.

Spiegel

Haar moeder vertelde dat het erg druk was op de snelweg en dat voor haar het verkeer erg langzaam reed, waardoor zij ook haar snelheid aanpaste. Ze had de bestelwagen in haar spiegel nog wel met hoge snelheid zien aankomen.

Alarmlichten aangezet

Ze had haar alarmlichten nog aangezet maar kon vanwege de drukte niet uitwijken om een aanrijding te voorkomen. Een verkeersongevallen analist heeft een sporenonderzoek ingesteld.