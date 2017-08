Overval op woning in Lonneker

Aan de Slotjanskamp in Lonneker is vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur een woningoverval gepleegd door twee daders.

Volgens Turbantia is er bij de overval mogelijk gedreigd met een steekwapen. Volgens getuigen zijn na de overval twee jongens op een scooter gevlucht.

De politie heeft de omgeving afgezet en heeft het slachtoffer van de overval opgevangen. Het is niet duidelijk of de bewoner gewond is geraakt en of de daders iets buit hebben gemaakt.