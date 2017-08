Boot van ministerie VenJ vaart mee tijdens Canal Parade

Het ministerie van Veiligheid en Justitie vaart zaterdag voor de derde keer mee met een eigen boot in de grachtenparade van de Pride Amsterdam.

'No hate speech'

Met de boodschap ‘No hate speech’ sluit het ministerie aan bij de internationale campagne van de Raad van Europa, waarin wordt opgeroepen stelling te nemen tegen haat en onverdraagzaamheid online.

MiND

Het doel is ook de meldings- en aangiftebereidheid van discriminatie te stimuleren, in dit geval met betrekking tot seksuele gerichtheid en genderidentiteit. Door aangifte te doen bij de politie kan de overheid optreden. Melding maken van discriminatie online kan via het Meldpunt internetdiscriminatie (MiND).

Door deelname aan de botenparade wil het ministerie onderstrepen dat in onze rechtsstaat mensen in vrijheid moeten kunnen (samen)leven en (samen)werken. Een brede vertegenwoordiging van het domein van Veiligheid en Justitie zal meevaren.

Politie met eigen boot

Het gaat om gevangenispersoneel, medewerkers van het COA, de IND, het OM, Raad voor de Kinderbescherming en het departement. De politie vaart traditioneel mee met een eigen boot tijdens de grachtenparade. De brandweer vaart voor het eerst ook met een eigen boot mee.