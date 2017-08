Vechtpartij Valkenburg leidt tot dodelijk slachtoffer (65)

Bij een vechtpartij op de Salviastraat in Valkenburg is in de nacht van donderdag op vrijdag een 65-jarige man om het leven gekomen. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Zwaargewond en overleden in ziekenhuis

Rond 23.00 uur was de man zwaar gewond geraakt bij een vechtpartij. Meerdere mensen raakten die avond met elkaar in conflict, met als resultaat dat een 65-jarige man uit Valkenburg zwaar gewond op straat terecht kwam en moest worden gereanimeerd. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Hier overleed hij later aan zijn verwondingen.

Onderzoek

De politie heeft nog geen idee wat de toedracht is van de vechtpartij. Ook wordt nader onderzoek gedaan naar de omstandigheden waaronder de man is overleden.