Vermist meisje Amsterdam als prostituee uitgebuit

De Raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft de gevangenhouding bevolen van een 32-jarige man uit Krommenie op verdenking van seksuele uitbuiting, een vorm van mensenhandel. De man was op 20 juli aangehouden in Amsterdam. In deze zaak waren eerder al aanhoudingen verricht. Op dit moment zitten vier personen in voorlopige hechtenis op verdenking van het uitbuiten van minderjarige meisjes als prostituee. De voorlopige hechtenis van een vijfde verdachte is door de rechtbank opgeheven, hij is nog wel verdachte.

De zaak kwam begin dit jaar aan het rollen door de vermissing van een minderjarig meisje uit Amsterdam. Rechercheurs die een onderzoek startten, ontdekten dat het meisje met een foto op een website met seksadvertenties stond. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar een woning in Huizen waar het vermiste meisje werd aantroffen. In het huis waren ook een 17-jarig eveneens vermist meisje en een 32-jarige man aanwezig. De man werd aangehouden op verdenking van onttrekking aan het gezag van het vermist minderjarig meisje. Korte tijd later is hij vrij gelaten.

Het onderzoek ging verder en leidde uiteindelijk naar twee mannen van 32 jaar, een man van 57 jaar en een 17-jarig meisje. Ze zijn in mei of juni aangehouden. Onder de aangehouden verdachten vallen ook de 32-jarige man en het 17-jarige meisje die eerder in de woning in Huizen aanwezig waren.

Onderzoek aan de telefoons van de eerder aangehouden man was aanleiding voor de hernieuwde aanhouding. Dit maal voor het tot prostitutie brengen van twee minderjarigen. Ook het 17 jarige meisje is aangehouden omdat onderzoek had uitgewezen dat zij ook een rol heeft gespeeld bij aanzetten tot prostitutie van minderjarig vermist meisje en de uitbuiting.

De voorlopige hechtenis van de 57-jarige verdachte is door de rechtbankopgeheven, maar hij is nog wel verdachte. De overige vier verdachten, drie van 32 jaar en één van 17 jaar, zitten nog vast.

De politie heeft inmiddels twee slachtoffers gesproken en sluit meer aanhoudingen niet uit.