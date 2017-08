Verdachte: DNA is huis gedode man zou van tweelingbroer zijn

Tegen een 30-jarige man uit Hannover (DE) heeft het OM een celstraf van 16 jaar geëist. De man die volgens het OM verlegen zat om geld vanwege zijn toenemend drugsgebruik, zou in mei 2016 een 51-jarige man in zijn eigen woning hebben doodgestoken om in het bezit te komen van zijn kostbare iconen en sieraden.

“De verdachte heeft het slachtoffer een vreselijke dood laten sterven”, aldus de officier van justitie in haar requisitoir. “Het slachtoffer is op gruwelijke wijze door de verdachte om het leven gebracht in zijn eigen woning, een plek waar het slachtoffer zich bij uitstek veilig had moeten voelen.”

DNA

De politie kwam de verdachte op het spoor nadat in de woning van het 51-jarige slachtoffer aan de Jan van Galenstraat onder meer DNA van hem was gevonden op een flesje Spa Blauw, in een aangetroffen bloedspat in de hal, op een bebloede onderbroek in de badkamer en een bebloede handdoek in de woonkamer. De 30-jarige verdachte die in Duitsland woont, werd door de Duitse politie aangehouden. Zijn woning werd op verzoek van het OM doorzocht.

Iconen

In de woning vond de politie iconen die uit de woning van het slachtoffer waren ontvreemd. De verdachte heeft nooit willen verklaren hoe de iconen in zijn woning terecht waren gekomen. Iconen zijn religieuze afbeeldingen op een houten paneel. Die van het slachtoffer waren ongeveer duizend euro per stuk waard.

Tweeling

Volgens de 30-jarige man uit Hannover was niet hij maar zijn tweelingbroer in Amsterdam in mei 2016. Het OM vindt deze verklaring volstrekt ongeloofwaardig. Uit niets blijkt dat de verdachte een tweelingbroer had. Zijn ouders verklaren er verschillend over en zijn oudste broer zegt dat er geen tweelingbroer bestaat. Daarnaast is er een vingerafdruk gevonden van de verdachte in de woning van het slachtoffer. Zo’n afdruk blijft een uniek spoor, ook als het eeneiige tweelingen betreft.

Alibi

Uit een getapt gesprek van de verdachte toen hij in voorlopige hechtenis in Duitsland zat, blijkt dat hij een alibi aan het zoeken was voor zijn verblijf in mei van verleden jaar. Op de voicemail van een bekende van hem had hij ‘3/4 mei was ik bij jou en mijn ouders in Hannover’ ingesproken. Ook tegen een politieman die zich voordeed als medegedetineerde verklaarde hij dat deze na zijn vrijlating naar zijn vrouw en moeder moest gaan om hen er aan te herinneren dat hij, de verdachte, op 3 mei bij hen was.