DNB: Hypotheekrente aan het dalen

Voor een nieuw afgesloten hypotheek bedroeg de hypotheekrente in oktober 2016 gemiddeld 2,40 procent. De laatste maanden is aan de daling van de hypotheekrente een einde gekomen. Sinds oktober 2016 is de hypotheekrente op nieuw afgesloten contracten redelijk stabiel of zelfs licht toegenomen. De hypotheekrente bedroeg in juni 2017 gemiddeld 2,41 procent. Ook de hypotheekrente in het eurogebied - die de afgelopen jaren een soortgelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt als in Nederland - is sinds oktober 2016 licht gestegen (zie grafiek). De spreiding binnen het eurogebied is groot: in Finland wordt met gemiddeld 1,03 procent momenteel de laagste hypotheekrente betaald, in Ierland de hoogste (3,22 procent).