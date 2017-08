Negen nieuwe namen aan nationale terrorismelijst toegevoegd

Met deze uitbreiding staat de teller op 124. Er staan 121 personen op de lijst, onder wie 28 vrouwen, en 3 organisaties. Het gaat vooral om personen die zijn betrokken bij terroristische activiteiten in Syrië en Irak.

'Het bevriezen van tegoeden is een maatregel om Nederlanders aan te pakken die zich aansluiten bij terroristische groeperingen', stelt Koenders. 'Het is goed dat we deze maatregel inzetten, want deze Nederlanders dragen bij aan het meedogenloze geweld in die regio. Zij vormen daarnaast een potentieel risico na terugkeer in de Nederlandse samenleving.'

Zes van de nieuw toegevoegde personen zijn vrouwen. De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) bracht vorig jaar een publicatie uit (‘Leven bij ISIS, de mythe ontrafeld’) waarin wordt gesteld dat er van de vrouwelijke uitreizigers in ISIS-gebied verwacht wordt dat zij zich actief voor de groepering inzetten. Van hen wordt primair verwacht dat ze snel trouwen en kinderen krijgen. Een andere voorname taak voor vrouwen is het werven van nieuwe vrouwen voor ISIS, vaak familie of vriendinnen. Sommige vrouwen werken als lerares of verpleegkundige, terwijl anderen logistieke taken uitvoeren voor ISIS. Een gemeenschappelijke factor van vrouwelijke uitreizigers is dat zij stuk voor stuk een bijdrage leveren aan de instandhouding van ISIS.

De sanctielijst terrorisme is geen opsporingslijst of lijst van meest gezochte terroristen, maar een lijst met personen en organisaties op wie een bevriezingsmaatregel van toepassing is. Deze personen kunnen vanaf nu niet meer bij hun tegoeden. Bovendien is het strafbaar om hen van financiële middelen te voorzien, door bijvoorbeeld geld naar hen over te maken. De bevriezingsmaatregel is een van de maatregelen die de overheid kan treffen bij de aanpak van terrorisme. Individuele ontwikkelingen en ontwikkelingen in het strijdgebied kunnen aanleiding geven tot nieuwe of andere maatregelen.