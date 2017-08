Verkocht regeringsvliegtuig vertrekt 12:00 uur voorgoed richting Australië

Het vliegtuig zal dan om 12:00 uur vertrekken vanaf de vliegbasis Woensdrecht met bestemming Brisbane in Australië. De reis zal 5 dagen gaan duren en er zal onder meer in de VAE, India, Maleisië, Indonesië en Australië gestopt worden om brandstof te tanken en om te rusten. De overtocht wordt georganiseerd en uitgevoerd door Southern Cross International, het Nederlandse luchtvaartbedrijf dat gespecialiseerd is in het wereldwijd afleveren van nieuwe en gebruikte verkeersvliegtuigen.

In Australië zal de “KBX” als VIP vliegtuig gevlogen gaan worden door Alliance Airlines, ’s wereld grootste Fokker operator. Nadat het vliegtuig is uitgeschreven uit het Nederlandse luchtvaartregister, zal het gaan vliegen onder de Australische registratie VH-KBX.