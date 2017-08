Man rijdt in gestolen auto en slaat op de vlucht

Surveillerende agenten reden rond 19.45 uur over de Mahlerstraat en gaven de automobilist een stopteken. De bestuurder negeerde het teken en reed vervolgens tegen het verkeer de Strausslaan in. Nabij de Vlashoflaan reed hij een grasveld op. De bestuurder opende zijn portier en rende weg terwijl de auto nog doorrolde. Deze kwam tegen een boom tot stilstand. De man vluchtte, maar de politie hield hem snel aan. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau. Hij zit nog vast voor verder onderzoek.

Onderzoek

Na onderzoek bleek dat de auto eerder dit jaar gestolen was. De kentekenplaten die op de gestolen auto zaten bleken ook van diefstal afkomstig. Allen zijn in beslag genomen. De verdachte was hiernaast niet in het bezit van een geldig rijbewijs.