Medewerker slachterij gewond na incident

De traumahelikopter landde op een parkeerterrein nabij de fabriek. Het slachtoffer is vervolgens onder begeleiding van de trauma-arts per ambulance overgebracht naar het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Volgens eerste berichten zou er een incident met een mes hebben voorgedaan. Of daar opzet bij in het spel was is niet bekend. Korte tijd werden vrachtwagens niet toegelaten op het terrein. Ook de politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse.