Vrouw omgekomen bij woningbrand Delfzijl

In Delfzijl is bij een woningbrand donderdagochtend een vrouw om het leven gekomen

De brand brak vanochtend uit in een huis aan de Oslofjord. Omdat het vermoeden bestond dat er nog iemand in de woning aanwezig was, kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. De brandweer vond het slachtoffer, maar alle hulp kwam te laat. De politie vermoedt dat het om de bewoonster gaat. Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog niet bekend.