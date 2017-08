Twee hennepplantages in woningen opgedoekt

Tijdens een controle op hennep in woningen heeft de politie Westelijke Mijnstreek woensdag op twee adressen in Geleen een hennepplantage aangetroffen. Er zijn drie aanhoudingen verricht en alle hennep en apparatuur is in beslag genomen.

Op het eerste adres, een woning aan de Rijksweg-Zuid, werd een hennepplantage aangetroffen met 101 planten. De plantage was volop in bedrijf. In de woning zijn drie personen, de bewoners, aangehouden. Na verhoor mochten ze naar huis. Ze moeten zich op een later tijdstip voor de rechter verantwoorden.

Diefstal stroom en water

Op het tweede adres, een woning aan de Hegstraat, werd een hennepplantage aangetroffen met 677 planten. Op dit adres was sprake van diefstal stroom en water. De stroom was dermate onprofessioneel aangelegd, dat brandgevaar dreigde. Op dit adres werd niemand aangehouden. De politie onderzoekt wie de eigenaar van deze plantage was.

Vervolgonderzoek

Alle planten en apparatuur is in beslag genomen. Met betrekking tot de eigenaar van deze plantage wordt nog onderzoek ingesteld.