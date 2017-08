Vuurwapen en munitie gestolen bij inbraak schietvereniging

Vermoedelijk in de nacht van dinsdag op woensdag 2 augustus heeft een inbraak plaatsgevonden bij een schietvereniging aan de Poeldonkweg in ’s-Hertogenbosch. Dit meldt de politie, die op zoek is naar mogelijke getuigen, woensdagavond.