Verdachte van steekincident Heerlen aangehouden

De politie heeft dinsdag een 61-jarige man woonachtig in Heerlen aangehouden op verdenking van een steekincident dat afgelopen zaterdag plaatsvond in een woning aan de Sittarderweg in Heerlen. Daarbij raakte een 38-jarige man uit Heerlen gewond.

Het slachtoffer werd op straat aangetroffen, waarna hij is overgebracht naar het ziekenhuis waar hij ook werd opgenomen. Zaterdag werd vlak na het incident al een 45-jarige vrouw uit Heerlen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Zij is dinsdag in vrijheid gesteld. De politie onderzoekt wat de aanleiding is geweest voor het steekincident. Het staat wel vast dat de verdachten en het slachtoffer elkaar kennen.