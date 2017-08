In hoger beroep ook 12 jaar cel voor seksueel misbruik meerdere kinderen

Woensdag is in hoger beroep een 36-jarige man uit Heerlen veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. 'Het hof vindt bewezen dat hij zijn dochter en 3 andere jonge kinderen seksueel heeft misbruikt', zo meldt het gerechtshof Limburg woensdag.

Ook moet hij de slachtoffers een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 23.000 euro. De rechtbank Limburg legde hem hiervoor op 11 oktober 2016 dezelfde straf op.

Seksueel misbruik

In ieder geval vanaf haar 4e jaar heeft de man zijn dochter veelvuldig en op allerlei manieren misbruikt. Het misbruik varieerde van het onzedelijk betasten tot verkrachting van het meisje. In totaal duurde het misbruik zeker ruim 6 jaar. Ook heeft de man 3 andere kinderen seksueel misbruikt.

Het gaat om een jongen, die toen het begon bijna 11 jaar oud was. De man heeft hem in een periode van ongeveer 3,5 jaar regelmatig misbruikt, 1 keer zelfs tegelijkertijd met zijn dochter. Daarnaast heeft hij zijn nichtje in een periode van 2 jaar een aantal keren onzedelijk betast. Zij was 8 of 9 jaar oud toen dit begon. Tot slot heeft de man een 13-jarige vriendin van zijn dochter een maand lang meerdere keren onzedelijk betast en tegen haar wil ge(tong)zoend.

Voldoende steunbewijs

De man heeft alles ontkend. Volgens zijn advocaat is er onvoldoende bewijs dat de verklaringen van de 4 slachtoffers ondersteunt. Maar net als de rechtbank vindt ook het hof dat er wel degelijk voldoende steunbewijs is. Zo werden er onder meer foto’s en filmpjes van het misbruik aangetroffen op de telefoon van de man.

Langdurige gevangenisstraf

Bij het bepalen van de straf heeft het hof er rekening mee gehouden dat de slachtoffers de ernstige geestelijke gevolgen van het misbruik moeten dragen. Het is maar de vraag of dit ingrijpende leed ooit voldoende zal helen. Het hof vindt dat de man niet alleen fors moet worden gestraft voor wat hij gedaan heeft, maar dat hij ook langdurig uit de samenleving moet worden verwijderd vanwege de kans op herhaling. De slachtoffers en de maatschappij moeten tegen hem worden beschermd.

Aangezien de man geweigerd heeft om mee te werken aan een onderzoek naar zijn geestvermogens, kan niet goed worden vastgesteld of sprake is van psychiatrische stoornissen. Een behandeling is daarom niet aan de orde. Alles afwegende komt het hof dan, evenals de rechtbank en het Openbaar Ministerie, tot een gevangenisstraf van 12 jaar.

Schadevergoeding

De man moet zijn dochter een schadevergoeding betalen van 20.000 euro. Hij moet zijn nichtje 1.650 euro betalen en de vriendin van zijn dochter 1.450 euro. De jongen die hij heeft misbruikt, heeft niet om een schadevergoeding gevraagd.