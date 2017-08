Medewerker Zaanse gevangenis vast voor drugssmokkel

Een 32-jarige man uit Amstelveen die eind juli is aangehouden op verdenking van omkoping, bezit en handel van drugs blijft langer vastzitten, zo heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam woensdag besloten.

Betaling

De man die werkzaam is bij het Justitieel Complex Zaanstad in Westzaan zou tegen betaling een aantal keer verdovende middelen hebben binnengesmokkeld in de penitentiaire inrichting. De politie onderzoekt voor welke gedetineerden de drugs bestemd waren.

Mobiele telefoon

Het OM verwijt de verdachte daarnaast een telefoon binnen de muren van de inrichting te willen brengen. Hij zou daarvoor eveneens zijn betaald. Formeel verdenkt het OM de 32-jarige man van ambtelijke omkoping, bezit en handel van verdovende middelen.