Geen hoger beroep in zaak Kelders

Het OM stelt geen hoger beroep in tegen het vonnis van de rechtbank in Leeuwarden in de zaak tegen de pandeigenaar van het pand aan de Kelders 29.

Op 25 juli 2017 heeft de rechtbank een 64-jarige man uit Leeuwarden vrijgesproken van dood door schuld. In zijn pand aan de Kelders 29 in Leeuwarden ontstond op 19 oktober 2013 brand, als gevolg waarvan een 24-jarige man om het leven kwam. Het OM had ter zitting drie maanden voorwaardelijke celstraf geëist.

De rechtbank heeft vastgesteld dat het pand niet aan de brandveiligheidseisen voldeed, maar vindt dat enkel deze omstandigheid onvoldoende is om te komen tot dood door schuld. Tevens kon de rechtbank niet vaststellen dat verdachte wist dat deze gebreken bestonden.

Nu er voor panden, zoals het pand van de betrokken pandeigenaar, geen wettelijke keuringsplicht of keurmerk is, heeft deze geen signaal gekregen dat zijn pand niet in orde zou zijn. Op basis hiervan is volgens de rechtbank niet voldaan aan de ondergrens van schuld.

Het OM vindt deze uitspraak begrijpelijk en zal om die reden niet in hoger beroep gaan. De nabestaanden zijn van deze beslissing door het OM op de hoogte gebracht.