Uitleveringsverzoeken België voorlopig aangehouden

Een verzoek van België om acht personen die in Nederland verblijven over te leveren, is voorlopig aangehouden. Er moet eerst meer informatie komen over de detentieomstandigheden in Belgische gevangenissen. Dat heeft de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank Amsterdam bepaald in een tussenuitspraak.

Drugssmokkel

De acht personen worden in België verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met drugssmokkel vanuit Zuid-Amerika naar Europa, onder meer via de Antwerpse haven. Het Belgische Openbaar Ministeriewil hen hiervoor vervolgen. Daarom had de Antwerpse onderzoeksrechter bij de IRK een overleveringsverzoek ingediend.

Nader onderzoek detentieomstandigheden

Dat verzoek kan echter niet worden beoordeeld zonder nader onderzoek naar de detentieomstandigheden in Belgische gevangenissen, zo oordeelt de IRK. De rechters baseren zich voor die beslissing onder meer op een recente verklaring van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT), onderdeel van de Raad van Europa. Daarin spreekt het CPT zijn zorg uit over het uitblijven van een systeem dat een aantal essentiële rechten van gedetineerden onder alle omstandigheden waarborgt, met name bij stakingen van het gevangenispersoneel. Zo zaten gedetineerden tijdens eerdere stakingen in Belgische gevangenissen bijna permanent op hun cel. De IRK heeft in haar beslissing ook gekeken naar de reactie van de Belgische minister van Justitie op het rapport, en naar recente berichtgeving in Belgische media over overbevolking van gevangenissen.

Verzoek aangehouden

De IRK dient een overleveringsverzoek te weigeren wanneer in het verzoekende land sprake is van een schendig van de fundamentele rechten van gedetineerden. Volgens de IRK kan vooralsnog niet worden geconcludeerd dat gedetineerden in Belgische gevangenissen in het algemeen een reëel gevaar van onmenselijke of vernederende behandeling lopen. De rechtbank wil dat echter wel nader onderzoeken. Daarom is de behandeling van de zaken voorlopig aangehouden. Het is nu aan de officier van justitie om voor de aanvullende informatie over de detentieomstandigheden te zorgen.