Man rijdt al 40 jaar zonder motorrijbewijs en zou vandaag afrijden

Maandagmiddag viel voorlopig het doek voor een 56-jarige Nijmegenaar die al 40 jaar zonder motorrijbewijs bleek rond te rijden. Hij werd met een lasergun gespot op de Graafseweg met 121 kilometer per uur terwijl daar 50 kilometer is toegestaan.

Zijn rijbewijs (BE) werd ingevorderd. De man bleek onderweg naar de rijschool waar hij zijn laatste motorrijles zou krijgen. Vandaag zou hij eigenlijk zijn rijexamen hebben moeten afleggen.

Zover is het uiteindelijk niet gekomen. Bij zijn staandehouding verklaarde de man ook aan de agenten dat hij de gevolgen accepteerde en dat dit er een keer van moest komen. Het is aan de rechter wat de hoogte is van de boete en wanneer hij zijn rijbewijs weer terugkrijgt.

Lasergun

Een lasergun meet de snelheid waarmee een auto of een motor op het apparaat afrijdt. Hij doet dit met de snelheid van het licht en tot op drie cijfers achter de komma nauwkeurig. Een lasergun laat alleen zien hoe hard iemand rijdt, maar slaat geen informatie van de weggebruiker op. Daarom moet deze altijd aan de kant worden gezet (staandehouding). Vaak gebeurt dat even verderop.