Rechter: Conditietest brandweer discrimineert vrouwen niet

Traas was naar het College gestapt omdat ze het niet eens was met de test omdat het geen onderscheid maakt naar lengte, leeftijd en geslacht. Ze was eerder gezakt voor de conditietest.

Het College oordeelde deze week dat er geen sprake is van discriminatie. Het gaat volgens het College om een minimumnorm waaraan moet worden voldaan en dat is geen onredelijk eis.

De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) steunde haar zaak omdat ze van brandweermensen vanuit het hele land talloze klachten krijgen over de onlangs vernieuwde conditietest. De VBV vreest dat er door de test steeds meer vrijwilligers zullen afhaken. Met name zakken veel brandweervrouwen en 'ouderen' voor de test. De rechter dacht daar dus anders over.

Ze is niet de enige die voor de test zakt. Bij de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers kwamen de afgelopen maanden 300 klachten binnen over de test, 40 daarvan zijn van vrouwen. De vereniging is bang dat de brandweer hierdoor veel vrouwelijke vrijwilligers kwijtraakt en steunde Traas daarom in de zaak.

Traas zegt tegenover RTL Nieuws dat ze teleurgesteld is over de uitspraak van het college. Ze beraadt zich op wat ze verder gaat doen.