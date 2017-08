Politie lost waarschuwingsschot bij ''slecht zicht''

Drie inbrekers zijn in de omgeving van de Nieuwe Haagdijk opgepakt. Een agent loste op de Spuistraat een waarschuwingsschot.

Een surveillerende agent zag op dinsdag 1 augustus rond 3.30 uur een aantal personen die zich verdacht gedroegen bij een pand aan de Nieuwe Haagdijk. Toen ze de agent in zijn auto zagen naderen gingen ze er vandoor.

Schot

Een van de mannen, een 23-jarige Bredanaar, werd op de Zijlstraat achterhaald door een agent. Die riep de verdachte aan. Omdat de man geen gehoor gaf aan het aanroepen van de agent en niet goed zichtbaar was wat de verdachte aan het doen was trok de diender zijn wapen. De verdachte weigerde zijn handen te laten zien en ging er te voet vandoor. Daarop loste de agent een waarschuwingsschot. De man kon in de Fellenoordstraat worden ingerekend.

Auto

Twee andere verdachten werden in een auto op de Zijlstraat aangehouden. Het gaat om een 22-jarige en een 24-jarige man uit Breda.

Pand

De politie heeft nog verder onderzoek gedaan bij een pand aan de Nieuwe Haagdijk, waar mogelijk zou zijn ingebroken. Het drietal is ingesloten en zal in verband met de zaak gehoord worden.