Geen chaos meer bij brandalarm in Schipholtunnel

Bij een brand- of rookmelding in de Schipholtunnel rijden treinen tegenwoordig langzaam door naar de luchthaven. Vroeger werden treinen meteen geschrapt. De nieuwe procedure levert bij loos alarm hooguit vertraging op. Dat is een verbetering voor de bereikbaarheid van Schiphol en voorkomt dat reizigers stranden door een loos alarm in de Schipholtunnel.

Vlakbij Schiphol

ProRail heeft sinds kort 7 dagen per week en 24 uur per dag incidentbestrijders beschikbaar op een locatie vlakbij Schiphol. Hun aanrijtijd is zo’n 10 minuten. Bij een storing of brandmelding in de tunnel zijn zij snel ter plekke en kunnen vast stellen of een brandalarm terecht is en een mogelijke storing veel sneller verhelpen.

Minder hinder voor reizigers

De logistieke maatregel waarbij brand- of rookmeldingen bij Schiphol niet direct tot ontwrichting van het treinverkeer leiden, hebben we het afgelopen jaar beproefd. En met succes. In overleg met onder meer de brandweer is de procedure bij brandmelding is aangepast. Voorheen moest bij een brandmelding verplicht alle 4 de tunnels dicht. Ook wanneer er een trein met pech staat was dat verplicht. Dit zorgde ervoor dat al gauw 50.000 reizigers te maken kregen met vertragingen.

Langzaam doorrijden

Vroeger zouden we dan heel veel treinen in de gehele Randstad hebben geschrapt. Daardoor duurde het gemiddeld 3,5 uur voordat we weer een normale treindienst konden hervatten. De Intercity van Zwolle naar Schiphol bijvoorbeeld, werd dan al bij Amersfoort geschrapt. Tegenwoordig rijden we na een melding door, in een langzamer tempo. Als we binnen 20 tot 25 minuten kunnen verifiëren dat de melding loos alarm blijkt te zijn, dan maken de treinen weer vaart en komen gewoon aan op Schiphol, hoogstens met een kleine vertraging. Zo voorkomen we een infarct. Als er sprake is van een serieuze melding worden de treinen uiteraard alsnog tot stilstand gebracht.

Verbeteringen

ProRail heeft de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen om het aantal storingen aan de Schipholtunnel en de hinder door brandmeldingen voor treinreizigers te verminderen. Zo is de aanrijdtijd van storingsmonteurs verkort en wordt de Schipholtunnel regelmatig gestofzuigd om te voorkomen dat het rondwaaiend stof voor storingen zorgt.