Shell in Pernis ligt zeker twee weken stil

Maandagavond is er wederom een incident ontstaan bij de raffinaderij van Shell aan de Vondelingenweg in Rotterdam Pernis. Hulpdiensten schaalde rond middernacht op naar Grote Hulpverlening.

Bij het spoelen van een van de leidingen is een onbekende hoeveel fluorwaterstof vrij gekomen. Fluorwaterstof heeft een zure geur en is ook in kleine hoeveelheden gevaarlijk. De leidingen werden gespoeld naar aanleiding van een eerder incident waardoor de fabriek werd stil gelegd. ''Het lek is geïdentificeerd en ondertussen gedicht'', aldus een Shell-woordvoerder.



De brandweer heeft met meerdere meetploegen in Hoogvliet metingen verricht. Er werden geen gevaarlijke concentraties gemeten. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn niet getroffen door de vrijgekomen wolk fluorwaterstof omdat de wind de andere kant op stond. De hulpdiensten waren massaal aanwezig op het terrein van Shell om de gaswolk neer te slaan met waterkanonnen en waterschermen.

Het bedrijf laat weten dat door de incidenten het bedrijf zeker twee weken stil ligt