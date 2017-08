Kat vast onder motorkap auto

Een kat kwam maandagmiddag door onbekende reden vast te zitten onder een motorkap van een auto die geparkeerd stond bij Rotterdam -The Hague Airport.

Omdat de eigenaar de kat niet tussen de auto uit kreeg is besloten de brandweer te bellen. De brandweer heeft geprobeerd om de kat tussen de auto uit te halen maar dat was geen succes. Uiteindelijk is het gelukt de motorkap open te krijgen en de kat te bevrijden.