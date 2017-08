Bijzondere zeehond gevonden op het strand van Noordwijk

Na onderzoek door de dierenartsen aldaar bleek het te gaan om een vrouwtje van de Gewone zeehond. Het diertje is gewond en heeft intensieve zorg nodig. En ze heeft een bijzondere vorm van albinisme: de ogen zijn kenmerkend rood, maar de vacht is niet volledig wit.

Vanmiddag werd de Gewone zeehond in verzwakte toestand gevonden op het strand van Noordwijk en door de EHBZ Noordwijk overgedragen aan Zeehondencentrum Pieterburen. Daar keek men erg op van de eerste foto’s die verschenen van de pup, omdat de ogen duidelijk rood waren, maar de vacht niet wit. Na nader onderzoek werd vastgesteld dat het om een bijzondere vorm van albinisme gaat, waarbij dit verschijnsel zich met name zich uit in de ogen. Er wordt verder onderzocht hoe dit kan en of dit bijzondere verschijnsel eerder bij zeehonden is gezien. De afgelopen jaren is deze vorm van albinisme in ieder geval nooit gezien in Nederlandse opvangcentra.

Met het diertje zelf gaat het redelijk. Ze heeft een ernstige verwonding in de bek en zal daarom intensief verzorgd worden. Hierbij is alle hulp nodig en daarom is het centrum een namenactie gestart: Iedereen die deze week een bijdrage levert aan het herstel van de albino zeehond maakt kans het dier een naam te mogen geven en zo mogelijk te zijner tijd mee te gaan met haar vrijlating. Waarschijnlijk is het dier vanaf morgen ook voor publiek te zien.

Albinisme is een pigmentafwijking waarbij er geen pigment wordt aangemaakt en de vacht en huid vaak wit zijn en ogen rood. In Pieterburen werden er afgelopen jaren al verschillende Grijze zeehonden opgevangen met de tegenhanger hiervan, melanisme, waarbij het dier volledig zwart is. Bij deze Gewone zeehond zal verder onderzoek gedaan worden hoe dit soort afwijkingen zich kunnen vormen.

Het geeft voor Pieterburen een extra zorg in drukke tijden. Afgelopen vrijdag berichtte het centrum nog dat het tot de nok toe vol zat met huilers, ondanks de nadruk op het voorkomen van onnodige opvang door voorlichting. Zo werd er een aantal weken geleden nog een mini documentaire gelanceerd over het door Pieterburen gestarte onderzoek naar het gedrag van zeehonden. Hieruit blijkt duidelijk dat een groot gedeelte van de pups vooral behoefte heeft aan rust.