Politie zoekt Belgische vrouw in onderzoek brand grottenstelsel

De politie in Limburg wil graag in contact komen met mensen die mogelijk meer informatie kunnen geven over de brand in het grottenstelsel tussen Kanne (B) en Maastricht. Dit heeft de politie maandag bekendgemaakt.

Aangestoken

De brand ontstond op donderdag 20 juli en het vermoeden bestaat dat de brand is aangestoken. Al eerder hield de Belgische politie 2 verdachten uit Riemst (B) aan. Na verhoor zijn deze inmiddels weer in vrijheid gesteld.

Specifieke getuige

Omdat het grottenstelsel op Nederlands grondgebied ligt, is afgelopen week het rechercheonderzoek vanuit België overgedragen aan de politie in Limburg.

Uit het onderzoek is vast komen te staan dat in de nacht van donderdag 20 juli op vrijdag 21 juli een vrouw, vermoedelijk uit Kanne (B), zich gemeld heeft bij de dienstdoende brandweercommandant. De identiteit van deze vrouw is echter niet bekend en de politie wil graag met haar in contact komen.

Tips en informatie

De betreffende vrouw kan zich melden bij de recherche in Maastricht via 0900-8844. Vanuit België is dit nummer 0031-343578844. Tips en andere informatie kunnen via dezelfde nummers doorgegeven worden of via het digitale tipformulier op www.politie.nl. Anoniem kan dit ook via M (meld misdaad anoniem) 0800-7000. Vanuit België is dit 0031-5543230.