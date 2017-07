Stiptheidsacties defensiepersoneel vliegvelden Eindhoven en Rotterdam

Vanaf maandag 4 augustus zal defensiepersoneel starten met stiptheidsacties op de luchthavens Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. 'Daarmee willen de bonden de druk opvoeren in het vastgelopen cao-conflict met minister Hennis van Defensie', zo laten de gezamenlijke vakbonden maandag weten.

Langere wachtrijen

De stiptheidsacties in Eindhoven en Rotterdam houden in dat marechaussees de wet- en regelgeving strikt zullen naleven. Door uitgebreide paspoortcontroles kunnen de wachtrijen langer zijn dan normaal. Vooralsnog blijft Schiphol buiten de actie. Daar zullen marechaussees wel actieflyers overhandigen aan vertrekkende passagiers. Dat gebeurt ook in Eindhoven en Rotterdam.

Overleg 'muurvast'

Het cao-overleg bij Defensie zit sinds april muurvast. Defensie heeft een eindbod gedaan dat is verworpen door de overgrote meerderheid (90%) van de vakbondsleden. De onvrede bij het defensiepersoneel zit diep. De jarenlange bezuinigingen en reorganisaties, de personeelstekorten die daarvan het gevolg zijn en het voortdurende beroep dat de politiek doet op de loyaliteit en flexibiliteit van het personeel hebben hen uitgeput. 'De maat is vol!', aldus de vakbonden.