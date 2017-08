Huilende peuter door politie na uren van balkon gehaald

De politie heeft afgelopen week in Nijmegen een huilende peuter van het balkon gered die daarvoor uren alleen in de woning had verbleven. Dit heeft de politie in Nijmegen bekendgemaakt.

'Afgelopen week kregen onze collega’s een melding in een wijk in Nijmegen. Daar zou een klein jongetje al ruim 2 uur op een balkon zitten te huilen. Ter plaatse werd de deur van de betreffende flatwoning niet open gedaan', zo meldt de politie.

Klimmen

Door via de buren over de balkonreling van de flat te klimmen kon een agente het jongetje toch bereiken. Deze zat met een betraand gezicht en grote ogen te kijken naar de klimmende politievrouw. Al snel werd duidelijk dat het jongetje helemaal alleen thuis was. In huis lagen een paar spullen maar niks dat leek op een kindergeschikte woonomgeving. Degene die zich om hem dienden te bekommeren waren niet thuis.

Bureau Jeugdzorg

Om die reden heeft de politie het jongetje meegenomen naar het politiebureau om over te dragen aan Bureau Jeugdzorg. Op het politiebureau fleurde het jongetje al snel op door alle kleurplaten, tekenfilms en vriendelijke politiemensen. Hier werd ook duidelijk dat hij vier jaar oud was. Door adequaat handelen van de medewerkster van Bureau Jeugdzorg werd diezelfde avond nog een bed bij een pleeggezin geregeld elders in het land.

Oproep

De politie doet naar aanleiding van dit voorbeeld de oproep om de politie te bellen in dit soort gevallen. 'Laten we er samen voor zorgen dat onze leraren, artsen, topsporters, militairen, stratenmakers en helden van de toekomst allemaal dezelfde kansen krijgen. Bel ons of andere hulpverlening als u twijfelt over situaties', aldus de politie.